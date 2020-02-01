Милованов о новом законе "О труде": Мы не отменяем профсоюзы

Новости Украины:Тимофей Милованов рассказал о новом законе "О труде".

Новый Закон "О труде" модернизирует трудовые отношения для украинцев, при этом профсоюзы не отменяются.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире "Свободы слова" Савика Шустера.

"В новом Законе "О труде" мы предлагаем легализовать новые способы трудовых отношений. Профсоюзы мы не отменяем. Мы хотим масштабировать успехи нашей трудовой отрасли. Например, IТ", - заявил он.

Напоминаем, правительственный законопроект №2708 "О труде" зарегистрирован в Верховной Раде 28 декабря 2019 года. Он состоит из 98 статей и 10 глав.