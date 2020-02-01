Скачать
Суббота, 01.02.2020
Дела Майдана: Венедиктова обратилась к семьям Героев Небесной сотни
Дела Майдана: Венедиктова обратилась к семьям Героев Небесной сотни
Какой плюс для Украины? Кулеба отреагировал на Brexit
Какой плюс для Украины? Кулеба отреагировал на Brexit
Матч звезд-2020: онлайн-трансляция (Видео)
Матч звезд-2020: онлайн-трансляция (Видео)
"Я ухожу из Facebook": почему Стивен Кинг удалился из соцсети
"Я ухожу из Facebook": почему Стивен Кинг удалился из соцсети

Кулеба: Украине самой не справиться с проблемами, созданными РФ на Донбассе

Кулеба: Украине самой не справиться с проблемами, созданными РФ на Донбассе
16:41 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Дмитрий Кулеба заявил, что после деокупации региона, Украина должна мобилизовать мировое сообщество для борьбы с последствиями оккупации РФ.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба заявил, что проблемы, которые создала РФ на оккупированных территориях Донбасса настолько велики, что Украине не по силам справиться с ними в одиночку. Об этом он рассказал в интервью "Укринформу". 

Дмитрий Кулеба напомнил, что в соответствии с международными нормами, сейчас за ситуацию на Донбассе отвечает Россия, как государство оккупант. 

Вице-премьер-министр заявил, что после деокупации нужно будет мобилизовать все мировое сообщество, чтобы побороть те фундаментальные проблемы, которые создала Россия на востоке Украины.

Какой плюс для Украины? Кулеба отреагировал на Brexit

"А когда произойдет деоккупация этих территорий – а я убежден, что она рано или поздно произойдет, – надо будет всем миром разгребать те проблемы, которые Россия там создала. Они настолько фундаментальны, что самостоятельно Украина с ними не справится, понадобится поддержка международного сообщества. Эти экологические угрозы и проблемы непосредственно подпадают под действие сразу нескольких пунктов Целей устойчивого развития ООН. Будем работать над тем, чтобы мобилизовать достаточное количество международной поддержки для решения этих проблем", – сказал вице-премьер. 

Напомним, ЕС выделит Украине €26 млн на поддержку развития сельского хозяйства и малого фермерства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Донбасс, Дмитрий Кулеба, ОРДЛО.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 60 тысяч невъездных: Почему украинцев все чаще не пускают в Польшу
02 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 2 февраля
03 "Неприятный запах": В Майами еврейских пассажиров сняли с рейса
04 Магнитные бури: чего ждать украинцам в феврале
05 Дела Майдана: Венедиктова обратилась к семьям Героев Небесной сотни
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дождливо и очень сыро: какой будет погода в Украине в первый день февраля
Погода в Украине в первый день февраля
Подозрение на коронавирус: в Ровно обследовали девушку, вернувшуюся из Китая
В Ровно обследовали девушку, вернувшуюся из Китая
В Раде назвали дату открытия третьей сессии
В Раде назвали дату открытия третьей сессии
Дочь Билла Гейтса выходит замуж: кто окольцевал наследницу многомиллиардного состояния
Дочь Билла Гейтса выходит замуж: кто окольцевал наследницу многомиллиардного состояния
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь