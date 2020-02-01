Кулеба: Украине самой не справиться с проблемами, созданными РФ на Донбассе

Новости Украины:Дмитрий Кулеба заявил, что после деокупации региона, Украина должна мобилизовать мировое сообщество для борьбы с последствиями оккупации РФ.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба заявил, что проблемы, которые создала РФ на оккупированных территориях Донбасса настолько велики, что Украине не по силам справиться с ними в одиночку. Об этом он рассказал в интервью "Укринформу".

Дмитрий Кулеба напомнил, что в соответствии с международными нормами, сейчас за ситуацию на Донбассе отвечает Россия, как государство оккупант.

Вице-премьер-министр заявил, что после деокупации нужно будет мобилизовать все мировое сообщество, чтобы побороть те фундаментальные проблемы, которые создала Россия на востоке Украины.

"А когда произойдет деоккупация этих территорий – а я убежден, что она рано или поздно произойдет, – надо будет всем миром разгребать те проблемы, которые Россия там создала. Они настолько фундаментальны, что самостоятельно Украина с ними не справится, понадобится поддержка международного сообщества. Эти экологические угрозы и проблемы непосредственно подпадают под действие сразу нескольких пунктов Целей устойчивого развития ООН. Будем работать над тем, чтобы мобилизовать достаточное количество международной поддержки для решения этих проблем", – сказал вице-премьер.

Напомним, ЕС выделит Украине €26 млн на поддержку развития сельского хозяйства и малого фермерства.