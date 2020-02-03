Пристайко отправится с визитом в Чехию

Новости Украины:Глава МИД Украины планирует посетить Чехию 4 февраля.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко завтра, 4 февраля, посетит с рабочим визитом Чешскую Республику.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, в рамках визита планируются переговоры Пристайко с главой МИД Чехии Томашем Петршичеком, а также с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и спикером Палаты депутатов парламента Чешской Республики Радеком Вондрачеком.

"Во время переговоров внимание будет уделено консолидации усилий ради укрепления мира и безопасности, развития межпарламентского сотрудничества, двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере", - говорится в сообщении.

Также планируется выступление глав внешнеполитических ведомств Украины и Чешской Республики на открытии инаугурации заседания Украинско-чешского форума - дискуссионной площадки ведущих украинских и чешских экспертов.