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СМИ: В Офисе Зеленского проводят собеседования с кандидатами в Кабмин

СМИ: В Офисе Зеленского проводят собеседования с кандидатами в Кабмин
09:23 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: president.gov.ua

Новости Украины:По данным собеседников в правительстве, первое большое собеседование состоялась в субботу, 1 февраля, на Банковой.

В Офисе президента начались собеседования с кандидатами на должности министров и вице-премьеров, которые должны войти в правительство. Об этом сообщает УП, ссылаясь на несколько источников в Кабмине.

С потенциальными кандидатами разговаривали президент Владимир Зеленский, его первый помощник Сергей Шефир, помощник Андрей Ермак и премьер Алексей Гончарук. По данным источников, у Зеленского рассматривают возможность выделения Министерства АПК из Минэкономики, а также Министерства спорта из Министерства культуры, молодежи и спорта.

Также у Зеленского есть вопросы к нескольким министрам, в частности к министру оккупированных территорий. Их могут или заменить, или усилить за счет профильных вице-премьеров.

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Также сообщается, что на этой неделе, возможно уже во вторник, в Верховной Раде должны проголосовать за увольнение министра развития громад и территорий и назначение вместо нее Дениса Шмыгаля в статусе вице-премьер-министра.

Вопрос обновления правительства будет решаться в течение ближайшей недели-двух. Планируется большая перезагрузка - будут назначать новых заместителей и советников.

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Кабмин, Сергей Шефир, Андрей Ермак, Офис Президента.
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