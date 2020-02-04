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Дубилет назвал преимущество электронных выборов

Дубилет назвал преимущество электронных выборов
10:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Дмитрий Дубилет считает, что электронные выборы помогут вернуть молодежь на избирательные участки.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет считает, что электронные выборы в Украине смогут стать реальностью тогда, когда какая-нибудь крупная международная компания представит промышленное решение.

"Если честно, я это направление не веду, но я выскажу субъективное мнение. Мне кажется, что эта штука может стать реальностью тогда, когда какая-нибудь крупная известная компания, вроде Microsoft, представит промышленное решение. Когда компания скажет: "Смотрите, вот наше решение для правительств всего мира, и я гарантирую, что эту систему невозможно взломать", вот тогда у общества будет достаточно доверия для того, чтобы решится внедрять такие системы", - сказал Дубилет в интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, насколько перспективны для Украины электронные выборы.

По его мнению, любое решение, которое правительство захочет создавать внутри, может вызывать негатив и недоверие со стороны общества.

Кроме того, министр отметил, что запуск электронных выборов не подразумевает отказ от возможности голосовать традиционным образом.

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"Вообще, это очень важная вещь. Есть известная проблема по всему миру, что более молодое общество менее активно участвует в выборах, несмотря на то, что выборы – это то, что больше всего влияет именно на молодое общество. Поэтому, электронные выборы – это способ вернуть молодежь на избирательные участки", - считает Дубилет.

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Избирательные участки, Дмитрий Дубилет, Министр Кабинета министров, Электронные выборы.
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