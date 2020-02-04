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Посол Франции: Минские соглашения нужно уточнить и детализировать

Посол Франции: Минские соглашения нужно уточнить и детализировать
10:29 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости Украины:Посол Франции в Украине Этьен де Понсен говорит, что в Минских соглашениях есть пункты, которые необходимо уточнить.

Франция считает, что в Минских соглашениях есть пункты, которые нуждаются в уточнении и детализации.

Об этом в интервью "Громадському" заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"Очевидно, что в самом тексте Минских соглашений есть пункты, которые не являются определенными, которые заслуживают уточнения, пояснения и детализации. Особенно это касается последовательности действий", - сказал дипломат.

По его словам, нужно, чтобы эксперты собрались за столом и детализировали пункты соглашений.

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"Но это не значит, что надо отказаться от "Минска". Нет другой возможности, кроме Минских соглашений, ведь они были подписаны Украины, и именно они являются основой. Эти соглашения нужно взять за основу, а дальше могут быть интерпретации", - подчеркнул де Понсен.

Он добавил, что Франция довольна проведением "нормандского саммита" в Париже. Впрочем, по его словам, она разочарована провалом прекращения огня, которое должно было начаться с 1 января.

Напомним, на встрече в декабре Украина, Россия, Германия и Франция договорились, что условия для проведения местных выборов в ОРДЛО должны быть созданы в течение 4 месяцев.

Украина и Россия придерживаются разных позиций по поводу сроков передачи украинской границы под контроль Киева. Украина настаивает на передаче контроля над границей до проведения выборов.

После саммита "нормандской четверки" канцлер Ангела Меркель выразила надежду, что Минские договоренности будут пересмотрены.

Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что гибкость не должна затрагивать вопрос передачи контроля над границей.

Напомним, Макрон в Польше обсудят вопросы "нормандского формата" и минских договоренностей.

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Минск, Посол Франции, Минские соглашения, Этьен де Понсен.
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