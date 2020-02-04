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Дубилет не понимает, зачем в Кабмине находится отделение Ощадбанка

Дубилет не понимает, зачем в Кабмине находится отделение Ощадбанка
12:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:По словам министра, в здании правительства есть еще одно помещение, в котором можно создать 200-300 рабочих мест в формате open space.

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет не понимает, зачем нужно отделение Ощадбанка в здании Дома правительства, к которому к тому же не имеют доступ обычные граждане.

"У нас есть отделение Ощадбанка. Я не очень понимаю, зачем оно нужно. Надо будет также к нему присмотреться. В 21 веке все есть в интернет-банкинге, зачем нам уже отделения в здании Кабмина, к которому к тому же не имеют доступ обычные граждане? Посмотрим, я еще не изучал этот вопрос", - сказал Дубилет в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Кроме того, по словам министра, в здание правительства есть еще одно помещение, в котором можно было бы создать дополнительно 200-300 рабочих мест в формате open space, если провести там ремонт.

"У нас там есть одно гуляющее помещение на седьмом этаже рядом с малым залом заседаний правительства – большой зал. Там аварийное состояние потолка, и там сейчас никто не может находиться. Ремонт стоит очень много, а бюджета на это нет", - добавил он.

Также Дубилет рассчитывает, что в Доме правительства получится сделать еще 100-200 мест за счет уплотнения оставшихся площадей.

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"Я чувствую, что там дальше есть потенциал по уплотнению и не только в рамках Дома правительства, но и в рамках других зданий", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, 31 января Дубилет заявил о закрытии парикмахерской, которая находилась в здании Дома правительства. Министр отметил, что в комнате, которая освобождается, будет обустроено 12 рабочих мест, куда въедут работники UkraineInvest, а именно "инвестиционные няни".

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Верховная Рада, Кабмин, Ощадбанк, Дмитрий Дубилет.
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