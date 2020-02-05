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Среда, 05.02.2020
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Зеленский очертил первоочередные задачи для Кабмина

Зеленский очертил первоочередные задачи для Кабмина
05:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Верховная Рада до сих пор не рассмотрела законопроекты о внутреннем водном транспорте.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием представителей Кабинета Министров и Верховной Рады, посвященное выполнению поставленных перед правительством задач и планам на ближайшее будущее. Об этом сообщает пресс-служба Главы госуравительства и парламента по экономическим и социальным вопросам. 30 заданий выполнено, 13 выполнены частично или находятся в процессе выполнения, девять заданий не выполнено", – сказал Глава государства в начале встречдарства.

По его словам, Министерство развития общин и территорий не выполнило задачи относительно разработки законопроекта о повышения потенциала Агентства регионального развития по усилению конкурентоспособности регионов, Министерство энергетики и защиты окружающей среды не выполнило задачи относительно заключения соглашения о распределении продукции и по внедрению системы интегрированных разрешений на выбросы загрязняющих веществ, а также относительно реформы Госэкоинспекции, Министерство инфраструктуры не разработало законопроект о реформирования железнодорожных перевозок.

Кроме того, Верховная Рада до сих пор не рассмотрела законопроекты о внутреннем водном транспорте, о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения, о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно повышения эффективности использования средств Государственного фонда регионального развития, об усилении прав интеллектуальной собственности.

Зеленский призвал правительство и парламент активизировать работу, отметив на важность решения вопроса задолженности по зарплате шахтерам и разработки концепции реорганизации угольной отрасли.

"Ситуацию с задолженностями нужно урегулировать в ближайшее время, – подчеркнул Президент. – Поэтому мы ожидаем от правительства комплексной программы реструктуризации угольной отрасли и результатов аудита состояния государственных шахт".

Также Глава государства поставил Кабинету Министров задачу до конца февраля внести предложения по реализации программы «Инвестиционная няня» (англ. Investment nanny).

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что уже создан инвестиционный атлас и Офис поддержки инвестиций, который будет работать с иностранными и отечественными инвесторами. Он добавил, что в правительство уже обратились украинские компании, которые задекларировали намерения инвестировать более $100 миллионов и попросили о «инвестиционной няне».

Также, по словам Премьера, продолжается работа над улучшением покрытия Интернетом отдаленных уголков Украины.

"Для этого мы вместе с мобильными операторами и регулятором договорились о возможности использования нового диапазона частот. Это даст нам возможность уже летом существенно улучшить качество связи на малозаселенных территориях", – сказал он.

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Гончарук отметил, что правительство уделяет большое внимание безопасности на дорогах, в частности камеры видеонаблюдения уже работают по всей Украине. Как ранее сообщало агентство, Премьер-министр в пятницу, 7 февраля, во время часа вопросов к правительству представит промежуточный отчет работы Кабинета министров.

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Кабмин, Владимир Зеленский, Первоочередные задачи.
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