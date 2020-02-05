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Рада усилила охрану прав интеллектуальной собственности

Рада усилила охрану прав интеллектуальной собственности
16:43 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости Украины:Депутаты Верховной Ради поддержали в первом чтении законопроект об охране прав интеллектуальной собственности.

Верховная Рада поддержала в первом чтении пакет законопроектов, который усиливает охрану прав интеллектуальной собственности на торговые марки и промышленные образцы. Об этом сообщил в Facebook министр экономики Тимофей Милованов.

"Мы усиливаем охрану прав интеллектуальной собственности на торговые марки и промышленные образцы, противодействуем патентному троллингу. Это важный толчок для современной экономики, для украинских изобретателей", - отметил он.

По его словам, также совершенствуется государственное управление сферой интеллектуальной собственности.

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"Она станет двухуровневой - Минэкономики будет формировать политику в соответствующей сфере, а Национальный орган интеллектуальной собственности ее реализовывать - будет действовать прозрачно и упростит процедуры приобретения и распоряжения правами интеллектуальной собственности для физических и юридических лиц", - пояснил он.

Милованов напомнил, что в ноябре 2019 года уволил руководителей профильного департамента министерства и "Укрпатента" и Национального офиса интеллектуальной собственности (последний - по собственному желанию).

Сейчас экс-руководитель "Укрпатента" пытается восстановиться в судебном порядке.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения передала в Украину тест-системы для диагностики нового коронавируса.

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Все по теме:

Верховная Рада, Законопроект, ВР, Интеллектуальная собственность, Тимофей Милованов.
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