Едет к Папе Римскому: Зеленский запланировал визит в Италию и Ватикан

Президент Украины Владимир Зеленский 7 февраля осуществит визит в Итальянскую Республику.
Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, во время визита запланированы встречи Зеленского с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Италии Джузеппе Конте.
8 февраля состоится официальный визит президента Зеленского в Ватикан.
Программой визита предусмотрена аудиенция главы государства у Папы Римского Франциска.
Состоится также встреча президента Украины с государственным секретарем Святого престола Пьетро Паролином при участии секретаря по межгосударственным отношениям Святого престола Пола Ричарда Галлахера.