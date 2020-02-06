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Четверг, 06.02.2020
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В Украину едет глава МИД Дании

В Украину едет глава МИД Дании
09:15 Сегодня Телеграф УНН Фото: mfa.gov.ua

Новости Украины:В Украину 6-7 февраля приедет с визитом министр иностранных дел Королевства Дания Йеппе Кофод.

Министр иностранных дел Королевства Дания Йеппе Кофод осуществит визит в Украину в течение 6-7 февраля 2020 года. Об этом сообщает пресс-центр МИД Украины.

Отмечается, что 6 февраля в здании МИД Украины планируется встреча Министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко со своим коллегой Йеппе Кофодом.

“Главными темами переговоров министров будут украинско-датский политический диалог, активизация двустороннего экономического и инвестиционного сотрудничества, практическая помощь Правительством Дании в проведении системных реформ, поддержка Копенгагеном европейского и евроатлантического курса Украины как внешнеполитических приоритетов”, — говорится в сообщении.

“Особое внимание Министров будет сосредоточена на содействии в противодействии российской агрессии против Украины. Будут обсуждаться пути усиления сотрудничества в многосторонних форматах по осуждению действий России как агрессора”, — добавили в МИД.

Пристайко: Ведутся переговоры об очередном обмене удерживаемыми лицами

А в 16:45 состоится совместная пресс-конференция руководителей МИД Украины и Дании Вадима Пристайко с Йеппе Кофодом.

В частности, 7 февраля Министр иностранных дел Дании совершит поездку в зону проведения ООС.

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МИД, Дания, Вадим Пристайко, Йеппе Кофод.
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