Замес в Раде: "слуга народа" подрался с депутатом от "Батькивщины" (Видео)

В Раде подрались нардеп Сергей Власенко из "Батькивщины" и представитель фракции "Слуга народа" Артем Дмитрук. Конфликт возник в президии парламенте во время попытки Власенко пройти к месту спикера. Председатель фракции Юлия Тимошенко заняла место спикера в президиуме. Пройти к Тимошенко нардепу от Батькивщины Сергею Власенко помешал член фракции Слуга народа Артем Дмитрук. Между мужчинами случилась потасовка.