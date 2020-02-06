Скачать
Четверг, 06.02.2020

Замес в Раде: "слуга народа" подрался с депутатом от "Батькивщины" (Видео)

В Раде подрались нардеп Сергей Власенко из "Батькивщины" и представитель фракции "Слуга народа" Артем Дмитрук. Конфликт возник в президии парламенте во время попытки Власенко пройти к месту спикера.  Председатель фракции Юлия Тимошенко заняла место спикера в президиуме. Пройти к Тимошенко нардепу от Батькивщины Сергею Власенко помешал член фракции Слуга народа Артем Дмитрук. Между мужчинами случилась потасовка.
Фото: Twitter
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Верховная Рада, Юлия Тимошенко, Драка, Сергей Власенко, Артем Дмитрук.
17:28 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь