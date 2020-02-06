В Кабмине нашли 300 дополнительных рабочих мест

Новости Украины:В здании Кабмина нашли 300 дополнительных рабочих мест.

В здании Кабинета министров нашли 300 дополнительных рабочих мест, почти все для сотрудников Министерства цифровой трансформации.

Об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сказал в эфире hromadske в четверг.

"Главное, что мы нашли - то, что здесь был потенциал для того, чтобы занимать государственными служащими, чтобы увеличить количество мест в здании (Кабмина - ред). Мы примерно 300 дополнительных мест, 300 человек дополнительно посадили, вместо того, чтобы какие-то здания по Киеву снимать... Почти все места пошли на Минцифру, поскольку это новое министерство и много новых людей", - сказал Дубилет.

Он добавил, что сейчас проводится большая инвентаризация по размещению министерств по Киеву, потому что правильно было бы, чтобы чиновники были под одной крышей и чтобы была возможность "отдать недвижимость на рынок".

"Я не могу сказать, что это мой топ-проект, но ввиду того, что эффективность работы правительства это моя парафия, я за этим аспектом тоже слежу", - отметил чиновник.

Как сообщалось, Дубилет заявлял, что во многих государственных органах стоит оптимизировать работу, в том числе путем сокращения.