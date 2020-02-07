В УГО прокомментировали инцидент с оружием в Раде

Новости Украины:УДО обнародовала снимок, на котором у сотрудника на поясе отсутствует оружие.

Управление государственной охраны Украины отрицает ношение сотрудниками УГО в здании Верховной рады огнестрельного оружия, продемонстрировали отсутствие такового.

"Отдельные пользователи социальных сетей сделали предположение, что сегодня в Верховной Раде Украины под пиджаком военнослужащего Управления государственной охраны было скрыто огнестрельное оружие", – сообщает пресс-служба УГО на странице в Фейсбуке.

Кроме того, госохрана обнародовала снимок, на котором у сотрудника УГО на поясе отсутствует оружие.

"На самом деле, на его поясе прикреплены радиостанция и предусмотренный внутренними инструкциями турникет, предназначенный для остановки кровотечения", – подчеркнули в службе.