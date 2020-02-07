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Гончарук: Нас пытаются раскачать грязными манипуляциями, сливами и подставами

Гончарук: Нас пытаются раскачать грязными манипуляциями, сливами и подставами
13:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Гончарук призвал нардепов "не вестись" на провокации.

Отчет о деятельности Кабмина передадут в Верховную Раду на следующей неделе.

Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Мы всегда готовы приходить и отчитываться парламенту, нам нечего скрывать. На этой неделе мы завершили подготовку отчета перед парламентом, на этой неделе намерены окончательно его провести через все внутренние процедуры и на следующей неделе отправим в парламент, как это и предусмотрено законом", - сказал Гончарук.

Он поблагодарил парламент за поддержку и отметил, что Президент Украины, парламент и правительство уже делают много "крутых вещей". Гончарук призвал депутатов "не вестись" на разные манипуляции. "Нас с вами пытаются раскачать грязными манипуляциями, сливами, подставами, пытаются использовать то, что у кого из нас может быть меньше или больше политического опыта - не ведитесь", - отметил он.

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Как сообщалось ранее, на часе вопросов к правительству в Верховной Раде с промежуточным отчетом работы Кабмина 7 февраля выступает Премьер-министр Алексей Гончарук.

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Верховная Рада, Кабмин, Алексей Гончарук.
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