Скачать
Пятница, 07.02.2020
Рынок земли: Рада перенесла рассмотрение законопроекта
Рынок земли: Рада перенесла рассмотрение законопроекта
Кабмин установил лимиты на премии топ-менеджеров госкомпаний
Кабмин установил лимиты на премии топ-менеджеров госкомпаний
Когда состоится прощание с Коби Брайантом
Когда состоится прощание с Коби Брайантом
Xiaomi Mi 9 установил абсолютный рекорд по мощности
Xiaomi Mi 9 установил абсолютный рекорд по мощности

Рынок земли: Рада перенесла рассмотрение законопроекта

Рынок земли: Рада перенесла рассмотрение законопроекта
14:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: rada.gov.ua

Новости Украины:С законопроектом о рынке земли продолжат работать 18 февраля, рассмотрено 216 поправок из 4 тысяч.

Народные депутаты приостановили рассмотрение во втором чтении законопроекта №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения" на пленарном заседании в пятницу и приступили к рассмотрению других вопросов повестки дня.

В настоящее время уже рассмотрено 216 поправок к законопроекту №2178-10. Депутаты продолжат работу над законопроектом на следующей пленарной неделе 18-21 февраля.

Согласно календарному плану третьей сессии Верховной Рады IX созыва 10-14 февраля депутаты работают в комитетах и комиссиях.

Как ранее сообщалось, при подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли предложено 4018 поправок.

Заседание Рады: отчет правительства и рассмотрение закона о рынке земли

28 декабря 2019-го нардепы договорились об окончательном варианте рынка земли. Среди самых обсуждаемых положений законопроекта № 2178-10 - покупка земли иностранцами и лимит земли "в одни руки". В версии ко второму чтению он уменьшен с 200 000 га до 10 000 га, как и предложил президент после протестов.

6 февраля Верховная Рада начала рассмотрение во втором чтении законопроекта №2178-10, который отменяет мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Парламент до вечера рассматривал правки к законопроекту, затем было принято решение продолжить заседание на 7 февраля.

В Слуге народа прогнозируют, что принятие законопроекта может затянуться на три-пять недель.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Правительство, Рынок земли, Закон, Кабмин, Депутаты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Ходят за продуктами и выносят мусор": охранники герцогов Сассекских пожаловались на условия своей работы
02 Итоги дня 6 февраля: земельная реформа, е-страна и новые правила безвиза
03 Кортни Кардашян поразила поклонников своим эффектным образом (Фото)
04 Мороз, снег и гололед: в Украине продолжает бушевать циклон
05 "Зеленский был на допросе": Зверобой поделилась деталями дела против нее
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кабмин: Цена на газ для украинцев снизилась на 25%
Кабмин: Цена на газ для украинцев снизилась на 25%
Штормовое предупреждение: спасатели предупреждают об ухудшении погоды
В Украине объявили штормовое предупреждение
Кабмин провел аудит всех шахт: убыточные закроют, горняков трудоустроят
Кабмин провел аудит шахт: убыточные закроют
Экс-жена Владимира Остапчука рассказала о его угрозах
Экс-жена Владимира Остапчука рассказала о его угрозах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь