Рынок земли: Рада перенесла рассмотрение законопроекта

Новости Украины:С законопроектом о рынке земли продолжат работать 18 февраля, рассмотрено 216 поправок из 4 тысяч.

Народные депутаты приостановили рассмотрение во втором чтении законопроекта №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения" на пленарном заседании в пятницу и приступили к рассмотрению других вопросов повестки дня.

В настоящее время уже рассмотрено 216 поправок к законопроекту №2178-10. Депутаты продолжат работу над законопроектом на следующей пленарной неделе 18-21 февраля.

Согласно календарному плану третьей сессии Верховной Рады IX созыва 10-14 февраля депутаты работают в комитетах и комиссиях.

Как ранее сообщалось, при подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли предложено 4018 поправок.

28 декабря 2019-го нардепы договорились об окончательном варианте рынка земли. Среди самых обсуждаемых положений законопроекта № 2178-10 - покупка земли иностранцами и лимит земли "в одни руки". В версии ко второму чтению он уменьшен с 200 000 га до 10 000 га, как и предложил президент после протестов.

6 февраля Верховная Рада начала рассмотрение во втором чтении законопроекта №2178-10, который отменяет мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Парламент до вечера рассматривал правки к законопроекту, затем было принято решение продолжить заседание на 7 февраля.

В Слуге народа прогнозируют, что принятие законопроекта может затянуться на три-пять недель.