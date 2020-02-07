"Символ несогласия": Тимошенко объяснилась за блокирование места Разумкова (Видео)

Новости Украины:Юлия Тимошенко пояснила свои действия на заседании Верховной Рады в четверг вечером.

Блокирование места спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова - "символ несогласия".

Об этом заявила лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко в кулуарах Рады.

"Это было символом того, что Украина не может пропустить этот закон", - отметила Тимошенко.

Также она возразила заявлениям главы Верхоной Рады касательно договоренностей по поводу голосования за законопроект по рынку земли.

"Мы не достигли договоренности ни в чем", - заявила Тимошенко.

Она добавила, что фракция "Батькивщина" будет продолжать и дальше бороться с данным законопроектом.

По словам главы фракции, этот законопроект лишит Украину ценного источника успешности и прибыли и превращает его лишь в "спекулятивный товар".

Также Тимошенко считает, что земельную реформу "непременно признают неконституционной".