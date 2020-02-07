Гончарук и Сийярто обсудили пути налаживания конструктивного диалога

Новости Украины:Алексей Гончарук встретился с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

Премьер-министр Алексей Гончарук и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто обсудили пути налаживания конструктивного диалога.

Об этом Гончарук сообщил в Facebook по результатам встречи с Сийярто, которая состоялась в Киеве в пятницу, 7 февраля.

“Обсудили, как нашим странам наладить конструктивный двусторонний диалог. Мы стремимся, чтобы Будапешт разблокировал работу Комиссии Украина – НАТО. Для этого венгерская сторона просила о выполнении рекомендаций Венецианской комиссии по закону об образовании – и мы это сделали”, - написал Премьер-министр, добавив, что “теперь мяч на поле Венгрии”.

Гончарук также отметил, что после встречи он и Сийярто обменялись подарками. “Как оказалось, он тоже футбольный болельщик. Поэтому я решил презентовать ему символический подарок – футболку украинской сборной с номером "12". Как вы, вероятно, знаете, такого номера не существует. Этот номер – номер болельщика. Я сказал Петеру, что хотел бы, чтобы он и его правительство стали настоящими болельщиками Украины на пути к ЕС и НАТО”, - пояснил глава украинского правительства.

В свою очередь Сийярто подарил Гончаруку футболку с именем легендарного венгерского футболиста Ференца Пушкаша.

Как сообщалось, Будапешт неоднократно блокировал проведение заседания Комиссии Украина - НАТО на министерском уровне, требуя от Киева пересмотра языковой нормы Закона "Об образовании".

В Украине 28 сентября 2017 года вступил в силу Закон "Об образовании", который определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой одна или несколько дисциплин могут преподаваться на двух и более языках.

Некоторые страны, в частности Венгрия, раскритиковали закон из-за того, что он якобы ущемляет права национальных меньшинств.

Верховная Рада 16 января 2020 года приняла Закон "О полном общем среднем образовании", который регулирует, в частности, предоставление среднего образования на языках национальных меньшинств.

После этого в МИД выразили надежду на разблокирование Венгрией диалога Украины с НАТО на высоком уровне.