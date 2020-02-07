Скачать
Суббота, 08.02.2020
Разумков: Законодательной базы хватит для проведения выборов на Донбассе
Разумков: Законодательной базы хватит для проведения выборов на Донбассе
Бывшая замминистра юстиции внесла 7 миллионов залога
Бывшая замминистра юстиции внесла 7 миллионов залога
Кубок Федерации: Свитолина принесла победу Украине в матче с Хорватией
Свитолина принесла победу Украине в матче с Хорватией
В Instagram появилась новая функция фильтра подписок
В Instagram появилась новая функция фильтра подписок

Гончарук и Сийярто обсудили пути налаживания конструктивного диалога

Гончарук и Сийярто обсудили пути налаживания конструктивного диалога
23:54 Пт, 7 Февраль 2020 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Алексей Гончарук встретился с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

Премьер-министр Алексей Гончарук и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто обсудили пути налаживания конструктивного диалога.

Об этом Гончарук сообщил в Facebook по результатам встречи с Сийярто, которая состоялась в Киеве в пятницу, 7 февраля.

“Обсудили, как нашим странам наладить конструктивный двусторонний диалог. Мы стремимся, чтобы Будапешт разблокировал работу Комиссии Украина – НАТО. Для этого венгерская сторона просила о выполнении рекомендаций Венецианской комиссии по закону об образовании – и мы это сделали”, - написал Премьер-министр, добавив, что “теперь мяч на поле Венгрии”.

Гончарук также отметил, что после встречи он и Сийярто обменялись подарками. “Как оказалось, он тоже футбольный болельщик. Поэтому я решил презентовать ему символический подарок – футболку украинской сборной с номером "12". Как вы, вероятно, знаете, такого номера не существует. Этот номер – номер болельщика. Я сказал Петеру, что хотел бы, чтобы он и его правительство стали настоящими болельщиками Украины на пути к ЕС и НАТО”, - пояснил глава украинского правительства.

В свою очередь Сийярто подарил Гончаруку футболку с именем легендарного венгерского футболиста Ференца Пушкаша.

Как сообщалось, Будапешт неоднократно блокировал проведение заседания Комиссии Украина - НАТО на министерском уровне, требуя от Киева пересмотра языковой нормы Закона "Об образовании".

В Украине 28 сентября 2017 года вступил в силу Закон "Об образовании", который определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой одна или несколько дисциплин могут преподаваться на двух и более языках.

Некоторые страны, в частности Венгрия, раскритиковали закон из-за того, что он якобы ущемляет права национальных меньшинств.

Верховная Рада 16 января 2020 года приняла Закон "О полном общем среднем образовании", который регулирует, в частности, предоставление среднего образования на языках национальных меньшинств.

После этого в МИД выразили надежду на разблокирование Венгрией диалога Украины с НАТО на высоком уровне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Премьер, Алексей Гончарук, Петер Сийярто.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский на встрече с Конте: Будем рады видеть итальянских инвесторов в Украине
02 Закройте незаконные офисы "ДНР" и "ЛНР": Зеленский обратился к премьер-министру Италии
03 Денисова намерена обратиться к Бородянскому после визита Филарета
04 Зеленский встретился с президентом Италии
05 Сытник упрекнул Авакова "в жажде мести": глава МВД дал "советы" директору НАБУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Канада провела эвакуацию своих граждан из Уханя
Канада провела эвакуацию своих граждан из Уханя
Глава Донецкой ОГА встретился с главой МИД Дании (Фото)
Глава Донецкой ОГА встретился с главой МИД Дании (Фото)
Помпео: США будут поставлять больше гумпомощи в Китай
Помпео: США будут поставлять больше гумпомощи в Китай
Гигиена прежде всего: основные правила
Гигиена прежде всего: основные правила
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь