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Суббота, 08.02.2020
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Разумков: Законодательной базы хватит для проведения выборов на Донбассе

Разумков: Законодательной базы хватит для проведения выборов на Донбассе
00:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Дмитрий Разумков: Выборы на Донбассе должны пройти по закону Украины.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что действующей нормативно-правовой базы достаточно для проведения выборов на временно оккупированных территориях Украины в соответствии с Минскими договоренностями.

Об этом Разумков заявил в ток-шоу "Противостояние" на телеканале Newsone, передает корреспондент Укринформа.

"Выборы (на Донбассе - ред.) должны пройти по украинскому закону. Фактически закон о выборах принят, и он позволяет проводить выборы и на временно оккупированных территориях. Я не считаю, что нужен отдельный закон", - отметил Разумков.

Он добавил, что в Минских договоренностях не прописано, какой именно закон должен быть, а указано лишь то, что выборы должны состояться в соответствии с украинским законодательством.

"На сегодня нормативная база, которая может обеспечить проведение выборов, принята", - пояснил Разумков.

При этом он подчеркнул, что таким образом путь для проведения выборов на всей территории нашего государства открыт.

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Донбасс, Дмитрий Разумков.
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