Разумков рассказал, сколько получил за январь

Новости Украины:Дмитрий Разумков: За январь я получил 38 тысяч.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков за январь 2020 года получил 38 тыс. грн заработной платы.

Об этом Разумков сообщил в ток-шоу "Противостояние" на телеканале Newsone, передает корреспондент Укринформа.

"Если говорить за январь, если не ошибаюсь, я получил 38 тысяч. Зарплата действительно немного выросла с учетом налогов где-то на 3600, если я не ошибаюсь, - это в целом, и из этого отнимите почти 20%. Это рост по сравнению с прошлым годом", - отметил Разумков.

На вопрос, хватает ли ему и его семье этих средств, спикер ответил: "Я когда сюда (на должность главы ВР, - ред.) шел, то честно говорил, что я достаточно обеспеченный человек, у меня есть средства. Я понимал на что я иду, и возможно, уровень моей жизни тогда не будет соответствовать тому, что я буду получать в будущем. Однако это мой выбор, и мне хватает".

Как сообщалось, Президент Зеленский 17 января поручил КМУ подготовить новую концепцию зарплат руководителей министерств, ведомств, государственных компаний и их заместителей с учетом ситуации в стране, а также урегулировать ситуацию с премиями топ-менеджеров НАК "Нафтогаз Украины".

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что "справедливым будет привязать зарплаты министров, заместителей министров и других высокопоставленных чиновников к средней зарплате по стране". И добавил, что зарплаты министров и их заместителей будут в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат.

5 февраля Кабинет министров принял решение об упорядочении выплаты зарплат руководителям министерств.