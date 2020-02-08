В ВР зарегистрировали проект постановления об увольнении Сытника с должности

Новости Украины:Нардепы зарегистрировали проект постановления об увольнении Артема Сытника.

Депутаты Верховной Рады зарегистрировали проект постановления об увольнении Артема Сытника с должности главы НАБУ. Документ № 3039 появился на сайте парламента 7 февраля.

Инициаторами проекта постановления об отставке Сытника с должности директора НАБУ выступили нардепы Дмитрук Артем, Леонов Алексей, Бакумов Александр, Бужанский Максим, Гончаренко Алексей, Санченко Александр, Володина Дарья, Мазурашу Георгий, Кузьминых Сергей Владимирович. Новости по теме: Рабинович о Сытнике: Как может возглавлять антикоррупционное ведомство человек, которого признали коррупционером Постановление подписали 216 нардепов.

Напоминаем, 10 мая 2019 года тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что следователи Государственного бюро расследований установили, что за отдых своей семьи и семьи друзей в охотничьем угодье «Полесское-Сарны» на Ривненщине, Сытник не заплатил достаточно большую сумму.

«В случае отсутствия документальных опровержений информация о данном факте поступит в МВД для подготовки протокола о коррупции. Потому что когда чиновник получает любые услуги, а кто-то другой платит, например, 100 тыс. грн, то это называется неправомерная выгода. Господин Сытник должен это показать в декларации как подарок или лучше заплатить сам», - подчеркнул Луценко.

12 июля тогдашняя пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган сообщила, что дело об элитном отдыхе Сытника передали в суд. В Генпрокуратуре отметили, что Сытник ни разу не явился на допрос. Полицейский вручал Сытнику протокол о совершении коррупционных действий на трассе под Полтавой. Сытник утверждает, что сам заплатил за отдых на охотничьей базе.

6 сентября Сарненский районный суд Ривненской области признал Сытника виновным в административном нарушении и наложил на него штраф в размере 3 тыс. 400 грн с конфискацией подарков в доход государства.

13 декабря Харьковский апелляционный суд поддержал соответствующее решение первой инстанции.