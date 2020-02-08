Прогулка по городу: Владимир Зеленский со своей женой посетили Ватикан (Фото)

Новости Украины:После официального визита в Ватикан Президент Украины вместе со своей женой посетили исторические места города.

Во время официального визита в Ватикан Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой посетили ватиканские музеи, Сикстинскую капеллу и собор Святого Петра

Как сообщили в Офисе Президента Украины.

"Владимир и Елена Зеленские осмотрели мозаичный алтарь князя Владимира и княгини Ольги. Мозаичные изображения Владимира Великого и княгини Ольги выполнены ватиканскими мастерами на средства украинского общества и епископа Стемфордской епархии УГКЦ Василия Лостена. В соборе Святого Петра они находятся с 1989 года", - сообщили в пресс-службе.

Также Президент с супругой посетили могилу святого Петра.

Как сообщалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский во время аудиенции у Папы Римского Франциска попросил помочь с освобождением украинцев, которые в плену на Донбассе, в Крыму и в России.