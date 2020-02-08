Загороднюк рассказал, что минобороны закупило через систему НАТО

Новости Украины:Андрей Загороднюк сообщил, что закупило министерство через систему НАТО.

Министр обороны Андрей Загороднюк в эфире одного из украинских телеканалов рассказал, что закупило министерство через систему НАТО.

"Это была тестовая закупка. Это были принадлежности для пулеметов, установленных на БТР, это были гусеницы и мы купили лицензию на использование программного обеспечения", - сообщил он.

Министр также отметил, что через систему НАТО можно будет приобрести технику, которой нет в Украине или такую, которая в Украине продается значительно дороже.

"Но это никак не исключает местных производителей", - подчеркнул он.

Напомним, что в 2019 году в войска поставлено более 7000 единиц вооружения и военной техники.