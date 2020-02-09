Скачать
Воскресенье, 09.02.2020
Гончарук: Министерства ветеранов и оккупированных территорий разделят
Гончарук: Министерства ветеранов и оккупированных территорий разделят
Главные события недели: Эрдоган в Киеве, земельная реформа, Зеленский в Италии и другие
Главные события недели
Динамо разгромило Борац на сборах в Турции
Динамо разгромило Борац на сборах в Турции
Оскар-2020: фильмы-лауреаты престижной кинопремии
Оскар-2020: фильмы-лауреаты престижной кинопремии

Гончарук о Ермаке и Богдане: Я очень уважаю мнение этих людей

Гончарук о Ермаке и Богдане: Я очень уважаю мнение этих людей
21:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: КМУ

Новости Украины:Гончарук заявляет, что советуется с Богданом и Ермаком при принятии кадровых решений в правительстве.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что советуется с главой Офиса президента Украины Андреем Богданом и помощником президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком при принятии кадровых решений в правительстве.

"Я очень уважаю мнение этих людей, поэтому я с ними советуюсь. Такое влияние они и имеют. Я премьер-министр и принимаю решение о внесении кандидатур министров в парламент. Поэтому окончательное решение и ответственность за них несу я. Но, безусловно, чтобы всем работалось комфортно, я стараюсь посоветоваться со всеми ключевыми людьми в команде", - сказал Гончарук в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером, отвечая на вопрос, какое влияние на кадровые назначения в правительстве имеют Богдан и Ермак.

Кроме того, премьер отметил, что информация том, что якобы собеседования на членов Кабмина проходят в Офисе президента, не отвечает действительности.

В Кабмине может появиться новый вице-премьер-министр: чем займется

"Они проходят в правительстве, и только тогда, когда мне нужен совет президента, когда я уже хочу представить кандидатов, которых бы я предлагал поддержать парламенту, я иду и советуюсь с президентом, как лидером нашей политической команды", - добавил Гончарук.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Алексей Гончарук, Андрей Богдан, Андрей Ермак, ОПУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Несколько советов, которые сделают ваши волосы объемнее и красивее
02 Невероятные существа нашей планеты (Фото)
03 Социальный коллапс: установлены реальные причины краха цивилизации острова Пасхи
04 Renault Duster оснастили турбомотором от Mercedes
05 Грядет большое потепление: прогноз погоды на 9 февраля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Выборы в Азербайджане: результаты экзитпола
Выборы в Азербайджане: результаты экзитпола
День в ООС: ранен украинский защитник
День в ООС: ранен украинский защитник
В Днипре в общежитии произошел пожар, пять человек попало в больницу
В Днипре в общежитии произошел пожар: пять пострадавших (Фото)
Забыл расчесать волосы: Джастин Бибер ужаснул поклонников (Фото)
Забыл расчесать волосы: Джастин Бибер ужаснул поклонников (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь