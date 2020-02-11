Пристайко: Украина надеется договориться об обмене в феврале-марте

Новости Украины:Владимир Зеленский в ходе визита в Италию обратился к Папе Римскому Франциску с просьбой о помощи в освобождении пленных украинцев.

Договоренность об очередном обмене удерживаемыми лицами на Донбассе может быть заключена в течение месяца или двух.ими особами на Донбасі може бути укладена протягом місяця або двох. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на пресс-конференции для иностранной прессы в Риме, сообщает DT.ua.

"Мы всё еще соблюдаем договоренности об обмене, и мы надеемся, что можем завершить переговоры в этом или следующем месяце", - сказал глава МИД.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Италию обратился к Папе Римскому Франциску с просьбой о помощи в освобождении пленных украинцев.

Последний обмен удерживаемыми лицами состоялся 29 декабря 2019 года на КПВВ "Майорское" в Донецкой области. Всего в рамках обмена Украине передали 76 человек: 12 военных и 64 гражданских.