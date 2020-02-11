Скачать
Вторник, 11.02.2020
Бюджетный запрос Трампа на 2021 год предусматривает сохранение помощи Украине
Бюджетный запрос Трампа на 2021 год предусматривает сохранение помощи Украине
Потураев: Закон о дезинформации позволит обратиться в суд с иском против РФ
Потураев: Закон о дезинформации позволит обратиться в суд с иском против РФ
У Пеле обострилась депрессия
У Пеле обострилась депрессия
Как сейчас выглядят поп-исполнители, по которым все сходили с ума в 1990-2000-х
Как сейчас выглядят поп-исполнители, по которым все сходили с ума в 1990-2000-х

Пристайко: Украина надеется договориться об обмене в феврале-марте

Пристайко: Украина надеется договориться об обмене в феврале-марте
06:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Владимир Зеленский в ходе визита в Италию обратился к Папе Римскому Франциску с просьбой о помощи в освобождении пленных украинцев.

Договоренность об очередном обмене удерживаемыми лицами на Донбассе может быть заключена в течение месяца или двух.ими особами на Донбасі може бути укладена протягом місяця або двох. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на пресс-конференции для иностранной прессы в Риме, сообщает DT.ua.

"Мы всё еще соблюдаем договоренности об обмене, и мы надеемся, что можем завершить переговоры в этом или следующем месяце", - сказал глава МИД.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Италию обратился к Папе Римскому Франциску с просьбой о помощи в освобождении пленных украинцев.

Зеленский назначил государственные стипендии 16 спортсменам

Последний обмен удерживаемыми лицами состоялся 29 декабря 2019 года на КПВВ "Майорское" в Донецкой области. Всего в рамках обмена Украине передали 76 человек: 12 военных и 64 гражданских.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Обмен, Февраль, Март, Владимир Зеленский, Вадим Пристайко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Шли по очень узкой тропе": экс-посол оценил позицию Украины в отношении внутренней политики США
02 "Панамское дело" Портнова: Порошенко признали пострадавшим
03 Сильные и красивые: продукты, которые способствуют росту волос
04 Дубилет: Наша работа по борьбе с "зарплатным рабством" приближается к финишной прямой
05 Главные причины употреблять чернослив каждый день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Марусе Звиробий избрали меру пресечения
Марусе Звиробий избрали меру пресечения
&quot;Уханьский&quot; коронавирус: Минздрав обеспокоен &quot;раздуванием&quot; ксенофобии
Коронавирус: Минздрав обеспокоен ростом ксенофобии
Госстат: Инфляция в Украине в январе ушла в &quot;минус&quot;
Госстат: Инфляция в Украине в январе ушла в "минус"
Рецепт дня: Закусочные слойки &quot;Сердечки&quot; с ветчиной и помидорами
Рецепт дня: Закусочные слойки "Сердечки" с ветчиной и помидорами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь