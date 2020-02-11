Минюст США готов рассмотреть информацию Джулиани по Украине

Новости Украины:Минюст работает на местах вместе с партнерами из разведывательного сообщества США, чтобы проверить надежность всех данных.

Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что Министерство юстиции США готово рассмотреть всю информацию относительно Украины, включая ту, которую собрал экс-адвокат Трампа Руди Джулиани, но сначала все эти данные должны быть проверены на достоверность. Об этом Барр сказал в понедельник во время пресс-конференции в центральном офисе Минюста в Вашингтоне.

"Министерство юстиции обязано держать открытыми двери для всех, кто хочет обеспечить нас информацией, которую они считают существенной", - подчеркнул генпрокурор США.

В то же время в ответ на призыв сенатора Линдси Грэма проверить информацию экс-адвоката Трампа Руди Джулиани, которую тот собрал во время поездки в Европу, Барр подчеркнул, что с этими данными надо обращаться очень осторожно.

"В Украине существует много вопросов, много противоречий, поэтому мы не можем воспринимать всю информацию, поступающую из Украины на веру", - отметил высокопоставленный чиновник.

Именно поэтому, по его словам, Минюст работает на местах вместе с партнерами из разведывательного сообщества США, чтобы проверить надежность всех данных.

"И это касается всей информации, поступающей в министерство относительно Украины, в том числе той, которую может предоставить господин Джулиани", - подчеркнул Барр.

Как сообщалось, в начале декабря прошлого года адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани совершил поездку в Венгрию и Украину, где провел ряд встреч с бывшими украинскими чиновниками, в том числе с Юрием Луценко и Виктором Шокиным. В связи с этим он заявил, что собрал очень много полезной информации, чтобы защитить президента Трампа от импичмента в Конгрессе США.