Минюст США готов рассмотреть информацию Джулиани по Украине

Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что Министерство юстиции США готово рассмотреть всю информацию относительно Украины, включая ту, которую собрал экс-адвокат Трампа Руди Джулиани, но сначала все эти данные должны быть проверены на достоверность. Об этом Барр сказал в понедельник во время пресс-конференции в центральном офисе Минюста в Вашингтоне.
"Министерство юстиции обязано держать открытыми двери для всех, кто хочет обеспечить нас информацией, которую они считают существенной", - подчеркнул генпрокурор США.
В то же время в ответ на призыв сенатора Линдси Грэма проверить информацию экс-адвоката Трампа Руди Джулиани, которую тот собрал во время поездки в Европу, Барр подчеркнул, что с этими данными надо обращаться очень осторожно.
"В Украине существует много вопросов, много противоречий, поэтому мы не можем воспринимать всю информацию, поступающую из Украины на веру", - отметил высокопоставленный чиновник.
Именно поэтому, по его словам, Минюст работает на местах вместе с партнерами из разведывательного сообщества США, чтобы проверить надежность всех данных.
"И это касается всей информации, поступающей в министерство относительно Украины, в том числе той, которую может предоставить господин Джулиани", - подчеркнул Барр.
Как сообщалось, в начале декабря прошлого года адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани совершил поездку в Венгрию и Украину, где провел ряд встреч с бывшими украинскими чиновниками, в том числе с Юрием Луценко и Виктором Шокиным. В связи с этим он заявил, что собрал очень много полезной информации, чтобы защитить президента Трампа от импичмента в Конгрессе США.