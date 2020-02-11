Скачать
Вторник, 11.02.2020
Бюджетный запрос Трампа на 2021 год предусматривает сохранение помощи Украине
Бюджетный запрос Трампа на 2021 год предусматривает сохранение помощи Украине
Потураев: Закон о дезинформации позволит обратиться в суд с иском против РФ
Потураев: Закон о дезинформации позволит обратиться в суд с иском против РФ
У Пеле обострилась депрессия
У Пеле обострилась депрессия
Как сейчас выглядят поп-исполнители, по которым все сходили с ума в 1990-2000-х
Как сейчас выглядят поп-исполнители, по которым все сходили с ума в 1990-2000-х

Минюст США готов рассмотреть информацию Джулиани по Украине

Минюст США готов рассмотреть информацию Джулиани по Украине
05:50 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Минюст работает на местах вместе с партнерами из разведывательного сообщества США, чтобы проверить надежность всех данных.

Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что Министерство юстиции США готово рассмотреть всю информацию относительно Украины, включая ту, которую собрал экс-адвокат Трампа Руди Джулиани, но сначала все эти данные должны быть проверены на достоверность. Об этом Барр сказал в понедельник во время пресс-конференции в центральном офисе Минюста в Вашингтоне.

"Министерство юстиции обязано держать открытыми двери для всех, кто хочет обеспечить нас информацией, которую они считают существенной", - подчеркнул генпрокурор США.

В то же время в ответ на призыв сенатора Линдси Грэма проверить информацию экс-адвоката Трампа Руди Джулиани, которую тот собрал во время поездки в Европу, Барр подчеркнул, что с этими данными надо обращаться очень осторожно.

"В Украине существует много вопросов, много противоречий, поэтому мы не можем воспринимать всю информацию, поступающую из Украины на веру", - отметил высокопоставленный чиновник.

Именно поэтому, по его словам, Минюст работает на местах вместе с партнерами из разведывательного сообщества США, чтобы проверить надежность всех данных.

"И это касается всей информации, поступающей в министерство относительно Украины, в том числе той, которую может предоставить господин Джулиани", - подчеркнул Барр.

Зеленский назначил государственные стипендии 16 спортсменам

Как сообщалось, в начале декабря прошлого года адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани совершил поездку в Венгрию и Украину, где провел ряд встреч с бывшими украинскими чиновниками, в том числе с Юрием Луценко и Виктором Шокиным. В связи с этим он заявил, что собрал очень много полезной информации, чтобы защитить президента Трампа от импичмента в Конгрессе США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, США, Минюст США, Руди Джулиани, Уильям Барр.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Шли по очень узкой тропе": экс-посол оценил позицию Украины в отношении внутренней политики США
02 "Панамское дело" Портнова: Порошенко признали пострадавшим
03 Сильные и красивые: продукты, которые способствуют росту волос
04 Дубилет: Наша работа по борьбе с "зарплатным рабством" приближается к финишной прямой
05 Главные причины употреблять чернослив каждый день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Марусе Звиробий избрали меру пресечения
Марусе Звиробий избрали меру пресечения
&quot;Уханьский&quot; коронавирус: Минздрав обеспокоен &quot;раздуванием&quot; ксенофобии
Коронавирус: Минздрав обеспокоен ростом ксенофобии
Госстат: Инфляция в Украине в январе ушла в &quot;минус&quot;
Госстат: Инфляция в Украине в январе ушла в "минус"
Рецепт дня: Закусочные слойки &quot;Сердечки&quot; с ветчиной и помидорами
Рецепт дня: Закусочные слойки "Сердечки" с ветчиной и помидорами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь