Мне это нравится: Зеленский рассказал о своем президентстве

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, нравится ли ему быть президентом и сколько часов он спит в сутки.
Об этом говорится в видео, размещенном на странице Офиса президента в Facebook.
Отвечая на вопрос, нравится ли ему быть президентом, Зеленский ответил утвердительно и пояснил почему.
"Ответственность... Для меня это (ответственность - ред) - это плюс, я хочу помочь. Если у тебя есть возможности, а президентство позволяет, где я могу каждый день что-то сделать, чтобы не просто так я прожил этот день - так мне это нравится", - подчеркнул он.
"Такая ситуация в стране, системно много лет не работает организм под названием "страна" ... всегда всё было в ручном режиме", - подчеркнул президент.
Отвечая на вопрос, сколько времени в сутки он тратит на сон, Зеленский сказал: "Максимум – шесть часов".
Напомним, Владимир Зеленский государственные стипендии чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр.