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Мне это нравится: Зеленский рассказал о своем президентстве

Мне это нравится: Зеленский рассказал о своем президентстве
11:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Зеленский рассказал, нравится ли ему быть президентом и сколько времени в сутки он тратит на сон.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, нравится ли ему быть президентом и сколько часов он спит в сутки.

Об этом говорится в видео, размещенном на странице Офиса президента в Facebook.

Отвечая на вопрос, нравится ли ему быть президентом, Зеленский ответил утвердительно и пояснил почему.

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"Ответственность... Для меня это (ответственность - ред) - это плюс, я хочу помочь. Если у тебя есть возможности, а президентство позволяет, где я могу каждый день что-то сделать, чтобы не просто так я прожил этот день - так мне это нравится", - подчеркнул он.

"Такая ситуация в стране, системно много лет не работает организм под названием "страна" ... всегда всё было в ручном режиме", - подчеркнул президент.

Отвечая на вопрос, сколько времени в сутки он тратит на сон, Зеленский сказал: "Максимум – шесть часов".

Напомним, Владимир Зеленский государственные стипендии чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр.

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Президент Украины, Владимир Зеленский, Слуга народа.
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