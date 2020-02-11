Офис президента показал рабочий день Зеленского (Видео)

Офис президента во вторник, 11 февраля, опубликовал видео рабочего дня Владимира Зеленского. В частности, в ролике он рассказал, что такое ответственность для президента и каким людям он доверяет, а также отметил, что ему нравится быть президентом Рассказал, по какой причине важно, чтобы страна перестала функционировать в ручном режиме и объяснил, почему государству крайне необходимы не только молодые специалисты, но и те, которым за 40. На видео можно увидеть, как Зеленский приезжал недавно в Верховную Раду и встречался со "слугами народа". В частности, Зеленский заявил, что партия Слуга народа должна пройти очищение. О По его словам, если "зашкварился" депутат от партии "Слуга народа", он чувствует свою вину. "Потому что этот человек в партии, но мы не можем проконтролировать всех депутатов. Мы говорили, что будет очищение, и мы должны это делать", - заявил Зеленский.