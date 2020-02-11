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Зеленский нашел замену Лутковской в ТКГ

Зеленский нашел замену Лутковской в ТКГ
17:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский уполномочил Геннадия Кузнецова представлять Украину в ТКГ в Минске.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Геннадия Кузнецова уполномоченным представителем Украины в рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Согласно указу президента №51/2020, Зеленский внес изменения в указ от 19 июня 2019 года № 414, которым уполномочил Геннадия Ивановича Кузнецова представлять Украину в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, освободив от исполнения этих обязанностей Валерию Лутковскую.

Геннадий Иванович Кузнецов - украинский спецназовец. Генерал-майор Службы безопасности Украины. Руководитель Центра спецопераций по борьбе с терроризмом СБУ (7 марта 2014г -23 января 2015г).

В Офисе президента прокомментировали смену руководства

Ранее представительницей Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе была экс-омбудсмен Валерия Лутковская (с 3 июня 2019 г).

Как известно, в среду, 12 февраля, в Минске запланировано проведение очередного заседания ТКГ.

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Украина, Беларусь, Валерия Лутковская, Минск, Владимир Зеленский, ТКГ, Геннадий Кузнецов.
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