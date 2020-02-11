Гончарук: Мы рассчитываем на "открытое небо" с ЕС до конца года

Новости Украины:Премьер-министр Украины провел встречу с Европейским комиссаром Оливером Варгеи.

Украинская сторона рассчитывает на подписание соглашения с Европейским Союзом об "открытом небе" до конца года.

Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал во время совместного с еврокомиссаром Оливером Варгеи брифинга в Киеве.

"Мы рассчитываем на подписание соглашения об открытом небе уже в этом году. Этот документ сейчас в прогрессе", - отметил Гончарук.

Со своей стороны Варгеи заверил главу правительства в том, что сделает все от него зависящее для ускорения подписания соглашения о совместном авиапространстве.

"Надеюсь, что это можно будет сделать уже в этом году", - добавил комиссар.