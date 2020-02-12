Вода в Крым в обмен на Донбасс: Чубаров жестко ответил на слова Арахамии (Видео)

Новости Украины:Чубаров высказался против идеи Арахамии о подаче воды в Крым в обмен на Донбасс.

Председатель фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина относительно Донбасса.

В ответ на такое заявление лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в комментарии для UA: Крым заявил, что пустить воду в оккупированный Крым означает сдать России пол миллиона крымских татар.

"Если кто-то в государстве предполагает, что можно будет сдать народ крымских татар, можно будет сдать всех украинцев, а их там не меньше 500 тысяч... Мы никогда не допускаем того, что государство может нас продать за воду", — сказал он.

В то же время, по его мнению, на ближайших встречах российская сторона может поднять этот вопрос.

Как сообщалось, постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил, что Украина не планирует возобновлять поставки воды в аннексирован Крым по Северо-Крымскому каналу.