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Среда, 12.02.2020
Вода в Крым в обмен на Донбасс: Чубаров жестко ответил на слова Арахамии (Видео)
Вода в Крым в обмен на Донбасс: Чубаров жестко ответил на слова Арахамии (Видео)
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Вода в Крым в обмен на Донбасс: Чубаров жестко ответил на слова Арахамии (Видео)

Вода в Крым в обмен на Донбасс: Чубаров жестко ответил на слова Арахамии (Видео)
03:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Чубаров высказался против идеи Арахамии о подаче воды в Крым в обмен на Донбасс.

Председатель фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина относительно Донбасса.

В ответ на такое заявление лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в комментарии для UA: Крым заявил, что пустить воду в оккупированный Крым означает сдать России пол миллиона крымских татар.

"Если кто-то в государстве предполагает, что можно будет сдать народ крымских татар, можно будет сдать всех украинцев, а их там не меньше 500 тысяч... Мы никогда не допускаем того, что государство может нас продать за воду", — сказал он.

"Допустимый компромисс": Арахамия согласился бы пустить воду в Крым в обмен на Донбасс

В то же время, по его мнению, на ближайших встречах российская сторона может поднять этот вопрос.

Как сообщалось, постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил, что Украина не планирует возобновлять поставки воды в аннексирован Крым по Северо-Крымскому каналу.

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Донбасс, Рефат Чубаров, Оккупированный Крым, Давид Арахамия.
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