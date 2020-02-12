Сегодня годовщина подписания Минских соглашений

Новости Украины:Сегодня исполняется пятая годовщина подписания так называемых вторых Минских соглашений (Минск-2).

12 февраля 2015 года на саммите в Минске после многочасовых переговоров Нормандской четверки был утвержден Комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей (Протокол от 5 сентября 2014 года и Минский Меморандум от 19 сентября 2014 года) с целью деэскалации вооруженного конфликта на Востоке Украины. Документ подписали канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, президент Украины Петр Порошенко, президент РФ Владимир Путин. Была также принята Декларация лидеров Украины, Франции Германии и РФ.

Комплекс мероприятий по выполнению Минских соглашений предусматривал немедленное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины; отведение всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния с целью создания зоны безопасности; эффективный мониторинг и верификацию режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения со стороны ОБСЕ; освобождение всех заложников; безопасный доступ, доставку, хранение и распределение гуманитарной помощи среди гражданского населения.

Кроме того, предполагалось восстановление социально-экономических связей между оккупированными территориями и остальной территорией Украины; восстановление банковской системы; восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта; выведение всех иностранных вооруженных формирований; военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ.

Пятый президент Украины Петр Порошенко в колонке на сайте Украинской правды охарактеризовал те переговоры как самую ужасную ночь в его жизни. "Изнуряющий девятнадцатичасовой марафон с Путиным, холодным, жестоким и глубоко враждебным Украине "переговорщиком"- ничто по сравнению с тем потрясением, которое выпало перед тем пережить восточноукраинскому городу (Краматорску - ред.) ... 64 раненых, 17 погибших в результате российского ракетного обстрела ", - вспоминает он.

По словам Порошенко, ключевой задачей Минска-2 было остановить наступление российских регулярных войск, предотвратить окружение украинских военных.

"Мы не приняли никаких ультиматумов и благодаря поддержке наших немецких и французских партнеров добились решения о прекращении огня без предварительных условий", - заявил он и напомнил, что Путин настаивал, что в условиях якобы полного, по его данным, окружения около восьми тысяч украинских бойцов, именно он должен диктовать условия: поднять белый флаг, оставить технику и сдаться в плен.

"Мы четко заявили, что окружения нет, а наши оружие не сложат. Но для того, чтобы убедить в этом всех участников встречи, на некоторое время украинская делегация переместилась в отдельное помещение. Оттуда, через линию закрытой связи, мы коммуницировали с Генеральным штабом. В конце концов получили четкое сообщение, что наши держат оборону по линии, определенной в Минске 19 сентября 2014 года, и окружения не допустят", - рассказал экс-президент.

Общая жесткая позиция Украины, Германии и Франции привела к тому, что Москва согласилась на прекращение огня с 15 февраля, добавил он.

"Никогда не идеализировал и не идеализирую Минск. И никому не желал бы оказаться в таких обстоятельствах, которые были в феврале 2015 года. Не имея ресурса преодолеть Россию в военном плане, мы тогда переиграли ее дипломатически и тем самым спасли Украину. Благодаря мужеству наших воинов под Дебальцево и на других участках фронта ", - подчеркнул Порошенко.

17 февраля 2015 года Совет Безопасности ООН в своей резолюции 2202 (2015) о ситуации на Востоке Украины единогласно одобрил Комплекс мероприятий по выполнению Минских соглашений.

Вопросами выполнения всех составляющих Минских договоренностей занимается Трехсторонняя контактная группа по проведению переговоров и урегулированию ситуации на Донбассе. Именно сегодня состоится ее очередная встреча в Минске.