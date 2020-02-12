Новый уровень отношений ЕС с Украиной: Еврокомиссар раскрыл свои планы

Новости Украины:Вадим Пристайко обсудил с еврокомиссаром интеграцию Украины с Евросоюзом.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко встретился с Комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"12 февраля министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретился с Комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи. Визит в Украину стал первым с момента назначения нового состава Европейской Комиссии, который профильный Еврокомиссар совершил в регион соседства ЕС ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что член Европейской Комиссии отметил приоритетное внимание, которое новый состав Еврокомиссии уделяет отношениям с Украиной.

"Оливер Варгеи положительно отметил прогресс Украины на пути реформ и заявил о настроенности ЕС способствовать росту экономики Украины, усилению ее устойчивости к вызовам, в том числе внешнего характера, развитию инвестиционного потенциала и созданию новых рабочих мест", - отмечают в МИД.

Как отметил Варгеи, его план в должности еврокомиссара - вывести отношения Украины и ЕС на качественно новый уровень.

Пристайко отметил стремление Украины насытить повестку дня Украины и ЕС новыми амбициозными и конкретными проектами, которые непосредственно будут чувствовать украинские граждане и бизнес.

Во время встречи собеседники обсудили вопросы дальнейшей интеграции Украины с ЕС, в частности в секторальной и торгово-экономической сферах, а также продолжение поддержки Евросоюзом процесса реформ в нашем государстве. В частности, были скоординированы дальнейшие шаги в направлении заключения Соглашения об общем авиационном пространстве, Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, модернизации УВЗСТ и углубление таможенного сотрудничества.

Комиссар ЕС заверил в безусловной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и усилий относительно установления мира на Донбассе.