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Зеленский встретится в Киеве с сенаторами США

Зеленский встретится в Киеве с сенаторами США
09:52 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Владимир Зеленский встретится в Киеве с тремя сенаторами США.

Трое американских сенаторов, представляющих Республиканскую и Демократическую партии, встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, всего через неделю после того, как Сенат оправдал президента Дональда Трампа по обвинению в злоупотреблении властью. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Сенаторы Крис Мерфи (Демпартия), Джон Баррассо (Республиканская партия) и Рон Джонсон (Республиканская партия) встретятся с Зеленским в Киеве.

"Отношения между США и Украиной сейчас так же важны, как и всегда. Будущее Украины имеет значение для Соединенных Штатов, и мы должны убедиться, что Украина знает, что мы рассматриваем их как стратегического союзника. Именно поэтому мы едем в Киев в качестве двухпартийной делегации ", - говорится в заявлении сенаторов.

Этот шаг, отмечает издание, демонстрирует попытку вернуться к нормальной жизни после того, как расследование импичмента перевернуло отношения США с ключевым союзником.

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Джонсон и Мерфи вместе ездили в Украину в прошлом году, чтобы посетить Зеленского, и, несмотря на их резкие разногласия по поводу импичмента Трампа, были ведущими сторонниками двухпартийной позиции по отношению к Украине.

Мерфи сказал, что сенаторы могут обсудить экономическую поддержку Украины и помощь в области безопасности.

"Один из способов дать понять, что Украина не является политическим футболом - это визит двухпартийной группы для выражения поддержки", - сказал Мерфи.

Тем не менее, он сказал, что выскажет Зеленскому свое недовольство действиями адвоката Трампа Руди Джулиани, который продолжает свои попытки атаковать Байденов за их деятельность в Украине.

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США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Сенаторы США.
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