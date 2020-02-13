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Украина и Канада обсудили сотрудничесво в сфере обороны

Украина и Канада обсудили сотрудничесво в сфере обороны
14:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Минобороны

Новости Украины:Министры обороны Украины и Канады определили приоритеты двустороннего оборонного сотрудничества.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк и министр национальной обороны Канады Харджит Сингх Сейджжан определили приоритеты двустороннего оборонного сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, двусторонняя встреча состоялась сегодня, 13 февраля, в рамках рабочего визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

"Стороны отметили продолжение давних дружеских и партнерских отношений между странами", - говорится в сообщении.

Загороднюк поблагодарил своего канадского коллегу за всестороннюю поддержку Украины по многим направлениям, в том числе за содействие в организации многосторонних встреч с министрами обороны Великобритании, Канады, Польши, Литвы и США, состоявшихся вчера в формате QUINT.

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Во время диалога министр обороны Украины проинформировал министра национальной обороны Канады о текущей обстановке на востоке Украины и мерах, предпринимаемых руководством государства и военного ведомства с целью обеспечения суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Оборонная реформа и дальнейшее развитие действенности ВСУ являются основными инструментами сдерживания российской вооруженной агрессии. Для этого, в том числе, разработана и продолжается выполнение правительственной программы действий, в рамках которой определены пять стратегических целей для Министерства обороны", - сообщил Загороднюк.

Также они обсудили текущее состояние двустороннего оборонного сотрудничества. "Речь шла, в частности о том, что в течение 2015-2020 годов, в рамках деятельности канадской военно-тренировочной миссии в Украине UNIFIER, на базе четырех учебных центров на территории Украины было подготовлено более 6 тыс. 700 украинских военнослужащих. Сейчас в Украине находятся 150 канадских инструкторов", - говорится в сообщении.

В рамках сотрудничества в сфере образования и подготовки, в военных учебных заведениях и учреждениях Канады успешно завершили обучение более 800 военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины. Сегодня обучение в Канаде проходят шесть представителей ВСУ.

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Кроме того, начиная с 2015 года канадская сторона передала Минобороны Украины мобильный полевой госпиталь и четыре реанимобиля. Также в Киевском военном госпитале организована работа на ротационной основе канадских врачей-волонтеров.

По итогам встречи руководители оборонных ведомств стран определили перспективные направления двустороннего оборонного сотрудничества, среди которых: консультации по политической стратегии по вопросам территориальной целостности, политической независимости и безопасности, сотрудничество в рамках операции UNIFIER и военно-техническое сотрудничество, продолжение консультативно-совещательной помощи.

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Украина, НАТО, Минобороны, Андрей Загороднюк.
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