Кабмин согласовал кандидатуру нового главы Сумской ОГА

Кабинет министров Украины согласовал кандидатуру Дмитрия Живицкого на должность председателя Сумской областной государственной администрации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Его кандидатура была согласована на заседании правительства в среду, 12 февраля.
Теперь его кандидатуру должен рассмотреть и подписать соответствующий указ президент Владимир Зеленский.
Живицкий родился 17 сентября 1982 в г. Суми. Ранее занимал должность руководителя аппарата Сумской областной государственной администрации. С сентября - первый заместитель министра развития громад и территорий Украины.
Напомним, Кабинет министров Украины утвердил промежуточный отчет о своей деятельности.