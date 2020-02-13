Кабмин согласовал кандидатуру нового главы Сумской ОГА

Новости Украины:Кандидатуру Дмитрия Живицкого теперь должен утвердить Владимир Зеленский.

Кабинет министров Украины согласовал кандидатуру Дмитрия Живицкого на должность председателя Сумской областной государственной администрации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Его кандидатура была согласована на заседании правительства в среду, 12 февраля.

Теперь его кандидатуру должен рассмотреть и подписать соответствующий указ президент Владимир Зеленский.

Живицкий родился 17 сентября 1982 в г. Суми. Ранее занимал должность руководителя аппарата Сумской областной государственной администрации. С сентября - первый заместитель министра развития громад и территорий Украины.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил промежуточный отчет о своей деятельности.