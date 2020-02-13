Столтенберг: Важно продолжать поддерживать Украину

Новости Украины:Союзники по НАТО вновь подтвердили свою приверженность территориальной целостности и суверенитету Украины, убежден Столтенберг.

Министры обороны стран-членов НАТО вновь подтвердили приверженность альянса территориальной целостности и суверенитету Украины и заверили своего коллегу Андрея Загороднюка в неизменной политической и практической поддержке.

Об этом в четверг в Брюсселе на пресс-конференции в рамках двухдневного заседания министров обороны стран-членов НАТО сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя встречу союзников в украинским министром в рамках завтрака.

По его словам, участники встречи обсудили ситуацию в и вокруг Украины.

"Все союзники встретились с ним (Загороднюком - ред.). Они выразили сильную поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины. Они также пообещали и четко заявили, что будут продолжать предоставлять практическую и политическую поддержку", - заявил генсек НАТО.

Он напомнил, что прошлой осенью Северо-Атлантический Совет и он лично посетили Украину.

"Важно продолжать поддерживать Украину. Также очень важно, чтобы Украина продолжала реформы. Мы хвалим Украину за уже достигнутый прогресс, мы также хвалим президента Зеленского за инициативы и возобновление усилий, направленных на поиски мирного решения конфликта в Украине", - подчеркнул Столтенберг.

Генсек также констатировал, что союзники приветствуют встречу в Нормандском формате, прошедшую в декабре прошлого года, и обмен заключенными.

"Мы сильно поддерживаем усилия, направленные на поиск мирного решения. В Европе, не далеко от НАТО, идет война", - добавил он.