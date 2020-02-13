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Кучма и Хербст поговорили о ходе Минского процесса

Кучма и Хербст поговорили о ходе Минского процесса
16:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Леонид Кучма провел встречу с бывшим послом США в Украине.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма обсудил с экс-послом США в Украине Джоном Хербстом ход Минского процесса.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарка Кучмы Дарка Олифер.

"Сегодня в Киеве Леонид Кучма встретился с Джоном Хербстом, директором Евразийского центра Атлантического совета США, Послом США в Украине (2003-2006 гг.)", - написала Олифер.

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"Речь шла о широком спектре двусторонних украинско-американских отношений, а также о ходе Минского процесса", - добавила пресс-секретарь.

Она сообщила, что Кучма выразил благодарность США за системную поддержку Украины, ее территориальной целостности и суверенитета, а Хербст отметил, что помощь Украине со стороны Соединенных Штатов Америки будет поступать и в дальнейшем.

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Донбасс, Леонид Кучма, Джон Хербст, Дарка Олифер.
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