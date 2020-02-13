Скачать
Четверг, 13.02.2020
Баканов: Мы работаем над новой организационной структурой СБУ
Баканов: Мы работаем над новой организационной структурой СБУ
Загороднюк о ПРВ: Мы очень внимательно следим за ходом реформ
Загороднюк о ПРВ: Мы очень внимательно следим за ходом реформ
Российский тренер: У меня много дорогих часов от братьев Суркисов
Российский тренер: У меня много дорогих часов от братьев Суркисов
Sony World Photography Awards 2020: шорт-лист премии
Sony World Photography Awards 2020: шорт-лист премии

Баканов: Мы работаем над новой организационной структурой СБУ

Баканов: Мы работаем над новой организационной структурой СБУ
21:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ssu.gov.ua

Новости Украины:Глава СБУ Баканов и посол Швейцарии обсудили сотрудничество в сфере безопасности.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и посол Швейцарии в Украине Клод Вильд в ходе встречи обсудили возможности дальнейшего сотрудничества в сфере безопасности, сообщает пресс-центр СБУ.

"По мнению господина посла, такое сотрудничество позволит Службе еще более эффективно противодействовать вызовам национальной и международной безопасности", - говорится в сообщении.

В свою очередь Баканов отметил, что для Украины очень важна дальнейшая поддержка со стороны международного сообщества в вопросах усиления санкций в отношении Российской Федерации за незаконную аннексию Крыма и военный конфликт на Донбассе.

Также в ходе встречи стороны уделили внимание принятию нового закона "О Службе безопасности Украины".

"Активный диалог": в МВФ прокомментировали сотрудничество с Украиной

"Не ожидая принятия нового закона, мы меняем подходы в работе Службы уже сейчас, работаем над новой организационной структурой СБУ, имплементируя опыт иностранных партнеров по эффективному управлению профессиональными кадрами", - отметил Баканов.

Посол Вильд также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество между странами. "Мы благодарим за сегодняшнюю встречу. Надеемся на дальнейшее сотрудничество между Швейцарией и Украиной во всех актуальных вопросах в рамках нашего двустороннего сотрудничества", - сказал посол.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, СБУ, Швейцария, Иван Баканов, Клод Вильд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прогреет до +13°: синоптики рассказали, когда придет потепление
02 Встречайте этот сезон во всеоружии: самые модные весенние куртки 2020
03 Опасней коронавируса: в Африке зафиксирована вспышка нового смертельного заболевания
04 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 февраля
05 Продукты, которые считаются лучшими лекарствами от изжоги
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Предвыборная гонка: Трамп и Блумберг поругались в сети
Трамп и Блумберг поругались в сети
Все, что нужно знать абитуриенту: нововведения вступительной кампании 2020
Нововведения вступительной кампании 2020
Кучма и Хербст поговорили о ходе Минского процесса
Кучма и Хербст поговорили о ходе Минского процесса
Need For Speed вернулась к разработчикам Criterion Games
Need For Speed вернулась к разработчикам Criterion Games
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь