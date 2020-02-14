"Государственная тайна": В Раде собираются внести изменения в закон

Новости Украины:В ВРУ намерены внести изменения в закон о "Государственной тайне".

В Раде рассматривают изменения в закон о "Государственной тайне" для рассекречивания договоров государственного оборонного заказа выполненных предварительно.

Об этом во время заседания комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заявил советник министра Минобороны Украины Артур Переверзев.

"Изменения, которые предлагаются к 14 статье связанные с необходимостью установления определенного порядка по которым будет происходить рассекречивание договоров государственного оборонного заказа выполненных предварительно, поскольку сейчас закон "О государственной тайне" содержит только конкретные нормы рассекречивания и не дает возможности Кабинету министров составлять межведомственную комиссию для рассекречивания договоров", — добавил он.

Как сообщалось ранее, национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало проверку по поводу невнесения президентом Украины Владимиром Зеленским в свою декларацию расходов на поездку в Оман в начале года, сообщил нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, ссылаясь на ответ Нацагентства на его депутатское обращение.