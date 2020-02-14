Представитель Госдепа по противодействию терроризму посетит Киев

Новости Украины:Координатор Госдепа по противодействию терроризму приедет в Украину.

Координатор по вопросам противодействия терроризму Государственного департамента США посол Нейтан Сейлс 16 февраля посетит Киев.

Об этом сообщает пресс-служба посольства США.

"14 февраля Сейлз вместе с госсекретарем Помпео примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности и присоединится к круглому столу по вопросам безопасности человека в Сомали перед поездкой в Киев, что состоится 16 февраля", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в диппредставительстве, в Киеве американский дипломат во время встреч будет обсуждать сотрудничество в сфере противодействия терроризму.