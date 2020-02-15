Украина и Иран обсудили расследования катастрофы самолета МАУ

Новости Украины:Украина и Иран решают, где и когда будут расшифрованы "черные ящики" лайнера "МАУ".

Украина согласовывает с Ираном вопрос, где и когда произойдет расшифровка "черных ящиков" сбитого Ираном самолёта Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Мы решаем сейчас с иранцами, где, в каком конкретно месте и при помощи каких партнёров это будет сделано. Вы знаете, обсуждается французская возможность, есть предложение. Это очень сложное оборудование, которое тяжело перевозить. Потому надо прийти к общей точке, когда мы это сделаем. Из-за того, что это чувствительная тема, мы хотим дать определенное время иранцам, чтобы понять, каким образом мы можем обеспечить полную прозрачность этой процедуры", - сказал он журналистам в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

Как сообщалось, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью телекомпании NBC, опубликованном 14 февраля 2020 года заявил, что Иран не будет заниматься бортовыми самописцами сбитого 8 января украинского самолета без присутствия всех заинтересованных в расследовании сторон.

"Мы не прикоснемся к черным ящикам без присутствия всех заинтересованных сторон", - сказал он.

При этом он признал, что Иран не может извлечь самостоятельно информацию из "черных ящиков". По словам Зарифа, Ирану необходимо программное обеспечение, опыт и дополнительные знания, чтобы иметь возможность расшифровать информацию бортовых самописцев.

Сославшись на нормы Международного воздушного права, Зариф отметил, что Тегеран имеет право возглавить расследование катастрофы самолета МАУ.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.