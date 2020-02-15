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"Черные ящики" PS752: Пристайко допускает, что расшифровку произведут в Париже

"Черные ящики" PS752: Пристайко допускает, что расшифровку произведут в Париже
15:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:"Черные ящики" сбитого Ираном самолета МАУ могут быть расшифрованы во Франции с обязательным участием украинских специалистов.

Бортовые самописцы сбитого Ираном украинского самолета могут быть расшифрованы во Франции, но с обязательным участием украинских экспертов, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"На сегодняшний момент мы думаем, что лучшие шансы будут открыть его ("черный ящик" – ред.) в Париже, но обязательно присутствие украинской делегации, которая имеет техников, которые должны наблюдать за тем, чтобы информация была во-первых полная, а во-вторых такая, как она есть, без внешнего вмешательства", - сказал он журналистам в Мюнхене в субботу после встречи глав пяти МИД, граждане которых погибли в авиакатастрофе.

"По результатам нашей встречи иранский министр получит письмо, в котором будут повторены наши требования, озвученные персонально. Мы послушали его объяснения, когда мы можем добраться… к "черным ящикам", когда мы получим доступ к этой информации, где это произойдет(...)", - сказал Пристайко.

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Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

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Франция, Иран, МИД, Вадим Пристайко.
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