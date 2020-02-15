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Суббота, 15.02.2020
Мюнхенская конференция: Польша хочет видеть ЕС и США в "нормандском формате"
Мюнхенская конференция: Польша хочет видеть ЕС и США в "нормандском формате"
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Мюнхенская конференция: Польша хочет видеть ЕС и США в "нормандском формате"

Мюнхенская конференция: Польша хочет видеть ЕС и США в "нормандском формате"
21:50 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Польша выступает за изменение "нормандского формата".

Польша выступает за пересмотр нормандского формата и привлечение к переговорам относительно завершения российской агрессии в Украине ЕС и США.

Об этом во время Украинского ланча в рамках Мюнхенской конференции по безопасности заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

"Возможно, пришло время поднять один очень важный вопрос: является ли нормандский формат хорошей институцией для решения этой проблемы?.. Мы поддерживаем формат, поскольку Президент Зеленский и украинцы его поддерживают, но, возможно, должны поискать другие решения", - сказал Чапутович, отметив, что три члена формата - Германия, Франция и Россия - ищут возможности для более глубокого сотрудничества.

Он сообщил, что Польша как непостоянный член Совбеза ООН (в течение 2018-2019 годов - ред.) пыталась привлекать к обсуждению вопроса Украины как можно больше международных игроков.

"Мы дискутировали о возможности миротворческой операции, включении и привлечении к дискуссии США, возможно Великобритании. Впрочем, прежде всего, мы сейчас не имеем представителя нашей позиции, ЕС как институции", - подчеркнул глава польской дипломатии.

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Он добавил, что, возможно, к дискуссии следовало бы привлечь высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Как подчеркнул Чапутович, Россия является стратегическим вызовом для стран ЕС, в частности Швеции, Польши и других, но отвечать на этот вызов нужно не только в рамках ЕС, но и НАТО.

"Задействование США для разрешения этого конфликта должно приветствоваться. Польша будет приветствовать интернационализацию дискуссии и ожидать соответствующих шагов со стороны Украины", - констатировал Чапутович.

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Глава польской дипломатии также отметил, что Россия пытается отрицать свое присутствие на Донбассе, пытаясь переложить ответственность за ситуацию в регионе только на украинскую сторону.

"Но в то же время мы знаем, что наличие эксклюзивного российского вооружения (на Донбассе - ред.) является очевидным подтверждением российского присутствия на Донбассе", - подчеркнул глава МИД Польши.

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ЕС, США, Польша, Донбасс, Нормандский формат, Яцек Чапутович.
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