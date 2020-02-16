Съезд "Слуги народа": партия обновила состав Высшего совета (Видео)

Новости Украины:"Слуга народа" на съезде партии обновила состав Высшего совета.

Политическая партия "Слуга народа" на съезде в воскресенье обновила состав Высшего совета.

Об этом сообщила пресс-служба политической силы в Facebook.

"Партия "Слуга народа" обновила состав Высшего совета. На партийном съезде присутствовали восемь членов, каждый из которых будет отвечать за определенное направление", - говорится в сообщении.

Как отмечается, за региональное развитие ответственный Артем Культенко; за партийное строительство - Александр Качура; за коммуникации и идеологию - Евгения Кравчук; за организационно-массовую работу - Сергей Кострийчук; за международную работу - Вадим Галайчук; по юридическим вопросам - Анатолий Остапенко; по работе с сообществами - Роман Грищук; за образование и развитие - Ольга Коваль.