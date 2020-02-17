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Песков о "нормандском формате": Встреча обсуждается, конкретных дат нет

Песков о "нормандском формате": Встреча обсуждается, конкретных дат нет
12:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Возможность проведения следующего саммита в нормандском формате обсуждается, но дата не определена.

Никакой конкретики по срокам проведения в Берлине нового саммита в "нормандском формате" пока нет, заявили в Кремле.

"Пока точного понимания нет", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что нет ясности и по тому, в каком месяце может пройти встреча.

На уточняющий вопрос, состоится ли вообще такая встреча, пресс-секретарь ответил: "Она обсуждается".

"Для проведения такой встречи, как минимум, нужно перечитать парижские документы и попробовать осмыслить, было ли что-то сделано", - добавил Песков.

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По его словам, "в данном случае не должно быть места каким-то лишним оценкам, трактовкам". "В данном случае идет речь о конкретных документах", - отметил пресс-секретарь президента.

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Кремль, Россия, Дмитрий Песков, Нормандский формат, Нормандский саммит.
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