В Раде предлагают ввести ответственность за оскорбления украинских военнослужащих

Новости Украины:В "Слуга народа" выступили против оскорбления военнослужащих.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предлагает ввести ответственность за оскорбления украинских военнослужащих.

Об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента. По словам Корниенко, сегодня в обществе наблюдается "возвращение к такой штуке, как язык ненависти".

"Звучат оскорбления в сторону военнослужащих. Это делают люди, связанные с бывшим верховным главнокомандующим. Это неприемлемо", - считает он. В этой связи Корниенко предлагает на законодательном уровне закрепить ответственность за оскорбления украинских военнослужащих.

Он не уточнил, с чем связана его инициатива. Как известно, бывший советник экс-президента Петра Порошенко Юрий Бирюков на своей странице в Facebook раскритиковал инициативу нынешнего главы государства Владимира Зеленского о совместном патрулировании границы бойцами ВСУ и боевиками.

"Хочется пожелать каждому уроду из состава ВСУ, который в прошлом году весной проголосовал за Зеленского, пожизненно быть в совместном патрулировании с сепарами", - написал он. Впоследствии Бирюков удалил скандальный пост и объяснил, что имел в виду.