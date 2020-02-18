Аваков: Верховная Рада должна принять закон о коллаборантах

Новости Украины:Перед выборами на Донбассе Верховная Рада должна принять закон о коллаборантах, уверен глава МВД.

Жители временно оккупированного Донбасса, которые выполняли социально значимые функции, не должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Перед тем как пройдут выборы (на оккупированных территориях Донбасса - ред.), перед тем как мы возьмем контроль над территорией, должны быть решены несколько принципиальных вопросов, в том числе, уверен, должен быть принят закон о коллаборантах, который принимался в той же послевоенной Франции... Этот закон очень прост и я думаю, этот же принцип и у нас воцарится. Кое-кто говорит, что это закон об амнистии, я говорю, что это закон о коллаборантах, который нужно принять. О чем он: если ты сельский врач и работаешь в вертикали так называемого министерства здравоохранения ДНР, которое мы не признаем, то ты не подлежишь репрессиям, поскольку ты выполняешь важную социальную функцию и у тебя нет альтернативы. То же самое для учителей, для мелких клерков", - сказал Аваков.

В то же время, по словам министра МВД, в отношении тех, кто на временно оккупированных территориях выполнял репрессивную функцию, осуществлял в свержение власти насильственным путем, участвовал в убийствах и тому подобное, должно применяться исключительно уголовное преследование.