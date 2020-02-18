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Зеленский срочно созывает СНБО

Зеленский срочно созывает СНБО
10:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Во вторник до полудня в Киеве пройдет заседание СНБО с участием руководства Генштаба ВСУ, МВД и СБУ.

В первой половине дня вторника в Киеве пройдет заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщается на сайте Офиса президента.

"Во вторник, 18 февраля, в 12:00 по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины начнется брифинг с участием секретаря СНБО, руководства Генерального штаба ВСУ, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины", - говорится в обнародованном на сайте анонсе.

Согласно сообщению, брифинг состоится в Офисе президента Украины.

В анонсе отсутствует информация о теме заседания СНБО.

Вместе с тем, во вторник утром пресс-центр штаба операции Объединенных сил ранее сообщил, что незаконные вооруженные формирования утром атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

"По состоянию на сейчас идет бой. К сожалению, в результате вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери", - сказано в обнародованном около 8.40 сообщении ООС на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что боевики ведут обстрелы по позициям ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Так, враг применяет минометы калибра 120-мм. Также противник ведет огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения", - подчеркнули в ООС.

При этом депутат Лисичанского горсовета Виталий Шведов написал в Фейсбук об интенсивном бое с 5.00 утра в районе Золотого (шахта Родина), Орехово и Новотошковского. Обстрелы слышны и в Лисичанске, а в Новотошковском есть попадания из минометов большого калибра в жилой массив.

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СБУ, МВД, СНБО, Генштаб ВСУ, ООС.
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