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"ЕС" об эскалации на Донбассе: Требуем от господина Зеленского выполнить его собственное обещание

"ЕС" об эскалации на Донбассе: Требуем от господина Зеленского выполнить его собственное обещание
13:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:"Европейская солидарность" призывает Зеленского вернуть войска на позиции на участках разведения.

Парламентская фракция партии "Европейская солидарность" требует от президента Украины Владимира Зеленского вернуть украинских военных на ранее покинутые ими позиции в районах разведения сил и средств на Донбассе.

"Европейская солидарность" обращается к президенту Зеленскому и требует срочно вернуть войска на позиции с которых они были отведены в рамках так называемого разведения, и требуем от господина Зеленского выполнить его собственное обещание о том, что в случае обострения войска будут возвращены на позиции", - заявил сопредседатель фракции "Евросолидарность" Артур Герасимов во вторник в комментарии журналистам в кулуарах парламента.

Он также выразил убеждение, что украинская власть должна обратиться к Совету безопасности ООН для обсуждения утренней попытки наступления боевиков на Донбассе.

В МИД отреагировали на атаку боевиков на Донбассе

"Обращаемся также к украинской власти срочно обратиться к нашим международным партнерам: Германии, Франции и США с требованием не только сберечь санкции против страны-агрессора, но и значительно их усилить", - добавил политик.

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Донбасс, Владимир Зеленский, Артур Герасимов, ОРДЛО, Европейская солидарность.
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